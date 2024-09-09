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НОВОСТИ

Кремль опубликовал поздравление Путина Ким Чен Ыну по случаю 76-летия КНДР

10:05 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль опубликовал поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-летия образования этой республики.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в послании главы российского государства.

Путин отметил, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, это в полной мере подтвердили недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне. «Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и КНДР», — добавил президент РФ.

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