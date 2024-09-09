Кремль опубликовал поздравление Путина Ким Чен Ыну по случаю 76-летия КНДР
10:05 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль опубликовал поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-летия образования этой республики.
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в послании главы российского государства.
Путин отметил, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, это в полной мере подтвердили недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне. «Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и КНДР», — добавил президент РФ.
НОВОСТИ
- 10:00 09.09.2024
- Запас осетровых рыб в Азовском море значительно вырос — глава Росрыболовства
- 09:32 09.09.2024
- Поставки угля из РФ в Китай в 2023 г. составили 109 млн т, в Индию — 26,2 млн т — Цивилев
- 09:20 09.09.2024
- Целью удара Израиля по Сирии могла стать база Ирана по сборке ракет — The Times of Israel
- 09:05 09.09.2024
- ВСУ скоро выдохнутся в Курской области, учитывая большие ежедневные потери — Алаудинов
- 09:00 09.09.2024
- Над Курской и Белгородской областями уничтожены два БПЛА
- 08:41 09.09.2024
- Общественный штаб: Кандидаты от ЕР получили большинство мест в Мосгордуме
- 21:10 08.09.2024
- На всех участках в России голосование завершилось
- 19:30 08.09.2024
- Скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков
- 18:40 08.09.2024
- Лидера венесуэльской оппозиции Уррутиа доставили в Испанию
- 18:32 08.09.2024
- Заключительный розыгрыш программы «Миллион призов» пройдет 9 сентября
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать