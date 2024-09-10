0
0
176
НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что Запад готов дать деньги оппозиционерам только на вооруженную борьбу

15:32 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящиеся за рубежом оппоненты власти просят деньги на свою деятельность у Запада, который готов выделить средства только на вооруженные действия в республике.

«У Госдепартамента [просят], у поляков, других, в Евросоюзе. Им вопрос: „Зачем?“ Мы будем в средствах массовой информации мочить Беларусь. Им говорят: „Так уже ж мочили. На это денег не будет, только на вооруженные действия на территории Беларуси“, — сказал Лукашенко на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам и подготовке к проведению политических кампаний. Его слова приводит агентство БелТА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

16:32 10.09.2024
Группировка СФ развернута в восточных районах Северного Ледовитого океана — МО РФ
0
67
16:24 10.09.2024
Политолог Костин: «Единая Россия» получила наибольшую поддержку в день голосования
0
79
16:12 10.09.2024
Объем выдачи ипотеки в РФ в августе сократился в два раза, до 375 млрд рублей — ДОМ.РФ
0
115
16:00 10.09.2024
СВО сейчас — безальтернативный способ достижения целей России, заявил Песков
0
130
15:46 10.09.2024
Мосгоризбирком признал выборы депутатов МГД восьмого созыва состоявшимися
0
153
15:40 10.09.2024
На первом Всероссийском слете волонтеров определили лучшие решения для применения по всей стране
0
154
15:12 10.09.2024
Преступники похитили у американцев в 2023 году криптовалюту на $5,6 млрд — ФБР
0
192
15:00 10.09.2024
У РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики — Песков
0
223
14:32 10.09.2024
Патриарху Кириллу присвоили звание почетного доктора СПбГУ
0
257
14:30 10.09.2024
Лауреаты Научной премии Сбера прочитают лекции в ведущих вузах страны
0
224

Возврат к списку