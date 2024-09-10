Лукашенко заявил, что Запад готов дать деньги оппозиционерам только на вооруженную борьбу

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящиеся за рубежом оппоненты власти просят деньги на свою деятельность у Запада, который готов выделить средства только на вооруженные действия в республике.

«У Госдепартамента [просят], у поляков, других, в Евросоюзе. Им вопрос: „Зачем?“ Мы будем в средствах массовой информации мочить Беларусь. Им говорят: „Так уже ж мочили. На это денег не будет, только на вооруженные действия на территории Беларуси“, — сказал Лукашенко на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам и подготовке к проведению политических кампаний. Его слова приводит агентство БелТА.