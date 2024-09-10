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Группировка СФ развернута в восточных районах Северного Ледовитого океана — МО РФ

16:32 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арктическая группировка Северного флота (СФ) развернута в восточной части Северного Ледовитого океана в рамках учений «Океан-2024». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В рамках стартовавшего сегодня стратегического командно-штабного учения „Океан-2024“ в восточных районах Северного Ледовитого океана развернута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в составе группировки действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

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