Группировка СФ развернута в восточных районах Северного Ледовитого океана — МО РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арктическая группировка Северного флота (СФ) развернута в восточной части Северного Ледовитого океана в рамках учений «Океан-2024». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В рамках стартовавшего сегодня стратегического командно-штабного учения „Океан-2024“ в восточных районах Северного Ледовитого океана развернута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в составе группировки действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».