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Отход ВСУ из Курской области станет для них символическим ударом — WSJ

10:32 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области может может стать символическим ударом для Украины. Такое мнение выразила в среду газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как утверждает издание, «потеря территорий» может стать символическим ударом для Киева, который первоначально надеялся этой авантюрой поднять моральный дух военных после «изнурительных боев и территориальных потерь».

При этом украинский военный в разговоре с изданием описал ситуацию на этом направлении как сложную для Вооруженных сил Украины.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, свыше 10 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в 30 регионах страны.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 12 200 военнослужащих, 96 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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