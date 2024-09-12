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У Польши нулевое желание защищать Украину — глава МИД

12:20 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Желания защищать на данный момент Украину у Варшавы нет, но ситуация может измениться, если фронт начнет рушиться. Об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Ролик пранкеры опубликовали в своем телеграм-канале.

Общение с главой польского дипведомства велось от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. На вопрос, могла бы Варшава помочь Киеву, если бы украинская сторона потеряла некоторый контроль на земле, польский дипломат отметил, что на данном этапе готовности к этому фактически нет.

«Мой премьер-министр не хотел бы этого делать. Вы знаете, мы сейчас обсуждаем, сбивать ли российские крылатые ракеты над вашим воздушным пространством из нашего воздушного пространства без захода на вашу территорию, и даже это на данном этапе весьма и весьма спорно. И на этот счет никакого согласия, потому что это означало бы вступление в войну, — подчеркнул Сикорский. — Все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться, все может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое».

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