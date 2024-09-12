На учениях «Океан-2024» отработан удар «Калибрами» по противнику с Ладожского озера

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ударная группа малых ракетных кораблей «Град» и «Наро-Фоминск» в акватории Ладожского озера выполнила электронные пуски ракет «Калибр» по кораблям условного противника в рамках стратегических командно-штабных ученияй (СКШУ) «Океан-2024». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В акватории Ладожского озера в рамках проведения СКШУ „Океан-2024“ корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей „Град“ и „Наро-Фоминск“ выполнила электронные пуски ракет комплекса „Калибр“ по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей, и объектам береговой военной инфраструктуры условного противника. Упражнение проводилось в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам корабельной ударной группы», — сообщили там.