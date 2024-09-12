Танкер зацепил железнодорожный мост в Костроме

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Костроме танкер зацепил железнодорожный мост. В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Как сообщили в Следственном комитете, инцидент произошёл на 601-м километре Волги. Судно «Ленанефть-2029», которое следовало из Татарстана в Ярославль, задело перекрытия железнодорожного моста на перегоне станции «Кострома-Новая — Каримово».

Уточняется, что движение поездов нарушено не было. Обстоятельства происшествия выясняются. "Говорит Москва"