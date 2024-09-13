Шнобелевская премия была присуждена за демонстрацию способности мертвой форели плавать

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский ученый Джеймс Лиао получил Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) в области физики за то, что «продемонстрировал и объяснил способность мертвой форели плавать».

Одной из главных тем церемонии стал закон Мерфи, который гласит, что «если что-то может пойти не так, то оно пойдет не так». Мероприятие прошло в одной из аудиторий Массачусетского технологического института, впервые за четыре года оно проводилось в офлайн-формате, трансляция велась в YouTube-канале журнала «Анналы невероятных исследований».

Основной темой исследования лауреата Шнобелевской премии по физике в этом году было установление способа, который помогает рыбам экономить силы, проплывая тысячи километров против течения во время нереста. Ученого с детства интересовало, почему форель в быстром течении держится за такими естественными препятствиями, как валуны. Он поставил эксперимент в искусственном резервуаре с проточной водой, в котором роль валуна играл баллон. Исследователь поместил в воду радужную форель, отметив, что она плывет «расслабленно и пассивно». После этого ученый повторил эксперимент с мертвой рыбой, привязанной к баллону. Оказалось, что тушка в подобных условиях «плывет», повторяя движения живой. «Они почти неразличимы», — сказал он. Исследователь пришел к выводу, что принцип движения рыбы (живой или мертвой) задает энергия вихревого потока воды, образующегося за естественной преградой — валуном. Это помогает экономить силы, двигаясь вверх по течению и огибая многочисленные препятствия.

Премии присуждались в нескольких категориях, награды вручали нобелевские лауреаты разных лет. Так, премия мира была вручена за «исследования по изучению целесообразности помещения почтовых голубей в ракеты для наведения ракет», награда в области ботаники досталась исследователям из Германии и Бразилии «за поиски доказательств, что живые растения имитируют форму стоящих рядом искусственных растений».

Премию в области анатомии получила группа ученых из Франции и Чили за «изучение того, направлен ли рост волос на голове людей из Северного полушария в том же направлении, что и у людей в Южном полушарии». В свою очередь награду в области медицины получили ученые из Швейцарии, Германии и Бельгии за «демонстрацию того, что поддельные лекарства, вызывающие болезненные побочные эффекты, могут быть более эффективными, чем поддельные лекарства, не вызывающие болезненных побочных эффектов». Премия в области теории вероятности досталась за исследование, согласно которому было установлено, что подброшенная монета «приземлится на изначальную сторону». Награда по химии была вручена за «использование хроматографии для отделения пьяных червей от трезвых», а премия в области демографии была присуждена исследователю из Австралии, который установил, что большинство известных долгожителей проживали в местах с плохой системой учета рождаемости и смертности.