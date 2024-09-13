Экономический рост в РФ остается несбалансированным — Набиуллина
16:32 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несбалансированность экономического роста в России сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Мы продолжаем считать, что экономический рост не сбалансирован», — сказала она.
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