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НОВОСТИ

Экономический рост в РФ остается несбалансированным — Набиуллина

16:32 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несбалансированность экономического роста в России сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мы продолжаем считать, что экономический рост не сбалансирован», — сказала она.

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