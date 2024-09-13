Экономический рост в РФ остается несбалансированным — Набиуллина

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несбалансированность экономического роста в России сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мы продолжаем считать, что экономический рост не сбалансирован», — сказала она.