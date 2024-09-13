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Часть хвоста военного самолета Boeing оторвалась в полете и упала на парковку школы в США

18:00 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хвостовой конус военного самолета компании Boeing, которую критикуют за проблемы с безопасностью, оторвался и упал на территорию парковки американской школы в штате Южная Каролина из-за неисправности. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По его информации, хвостовой конус военного самолета Boeing C-17 Globemaster III упал на автомобильную парковку католической школы в городе Хэнехен в Южной Каролине 12 сентября в 16:00 по местному времени. По словам представителя объединенной авиабазы ВС США в Чарльстоне, пилоты передали командованию, что у самолета в полете возникла неисправность. Затем Boeing C-17 Globemaster III «благополучно приземлился» на авиабазе, сотрудники которой отправились на место происшествия, чтобы подобрать обломки, указывает издание. По его данным, сообщений о пострадавших и материальном ущербе не поступало, идет расследование инцидента.

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