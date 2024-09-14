КНР потребовала от США отозвать повышенные пошлины на ряд товаров, пригрозив контрмерами
19:30 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти требуют от Соединенных Штатов отказа от запланированного повышения пошлин на целый ряд товаров, произведенных в КНР. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.
«Американская сторона должна немедленно скорректировать свой неверный подход и отменить все [повышенные] тарифы в отношении КНР», — говорится в распространенном заявлении.
Минкоммерции напомнило, что Пекин неоднократно делал представления Вашингтону по поводу дополнительных пошлин, которые «нарушают правила Всемирной торговой организации и еще больше ухудшают ситуацию». Как отмечается, подобные действия США — «типичный односторонний подход и протекционизм, серьезно подрывающие международный торговый порядок, безопасность и стабильность глобальных цепочек поставок».
«В итоге издержки лягут на плечи американских предприятий и потребителей, — прокомментировало ведомство. — Китай примет необходимые меры, будет решительно защищать интересы национальных компаний».
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