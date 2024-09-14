Кабмин Украины планирует уменьшить соцрасходы на $1,2 млрд в 2025 году

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госбюджет Украины на 2025 год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 млрд гривен (около $1,2 млрд), до 420,6 млрд гривен (около $10,1 млрд). Об этом говорится в анализе проекта государственного бюджета на 2025 год от украинского издания «Экономическая правда».

Отмечается, что большинство средств, предусмотренных по социальному направлению, правительство потратит на дотацию Пенсионному фонду — 280,2 млрд гривен (около $6,7 млрд).

Вторая крупнейшая статья этих расходов — программа соцзащиты граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства. На нее в 2025 году планируют потратить 80,8 млрд гривен ($2,1 млрд).

На выплату жилищных субсидий в 2025 году планируют потратить 42,32 млрд гривен (около $1 млрд). Их получат 2,8 млн домохозяйств.