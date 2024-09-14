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НОВОСТИ

Грузия извинится за развязанную Саакашвили войну между осетинами и грузинами — Иванишвили

20:30 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии после победы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, найдут в себе силы, чтобы извиниться за войну 2008 года между осетинами и грузинами, которую развязали экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» по заданию извне. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили на предвыборном митинге в городе Гори.

«Сразу же после завершения выборов 26 октября, когда зачинщики войны будут осуждены и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что по заданию [извне] предательское „Национальное движение“ в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских братьев и сестер», — сказал Иванишвили. Трансляцию его выступления вели грузинские телеканалы.

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