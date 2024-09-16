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В военном отношении Россия непобедима, заявил Токаев на встрече с Шольцем

15:12 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что в военном отношении Россия непобедима.

Во время встречи Токаев по просьбе Шольца высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», — сказал Токаев, слова которого приводит его пресс-служба.

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