В военном отношении Россия непобедима, заявил Токаев на встрече с Шольцем
15:12 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что в военном отношении Россия непобедима.
Во время встречи Токаев по просьбе Шольца высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», — сказал Токаев, слова которого приводит его пресс-служба.
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