В военном отношении Россия непобедима, заявил Токаев на встрече с Шольцем

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что в военном отношении Россия непобедима.

Во время встречи Токаев по просьбе Шольца высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», — сказал Токаев, слова которого приводит его пресс-служба.