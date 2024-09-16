Ввод многоквартирного жилья в РФ по итогам 2024 года немного снизится — Хуснуллин
15:32 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Площадь многоквартирного жилья, которое будет введено в России по итогам 2024 года, несколько снизится относительно результата 2023 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос ТАСС.
«Ввод многоквартирного жилья считать помесячно неправильно, его надо считать по итогам года, потому что это цикл. <…> По вводу многоквартирного жилья каких-то проблем не будет, примерно будет чуть ниже, чем в прошлом году», — сказал он.
Так, по итогам 2023 года в РФ было сдано в эксплуатацию 110,4 млн кв. м, в том числе 51,76 млн кв. м многоквартирного жилья.
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