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НОВОСТИ

Дания дополнительно передаст Киеву F-16 до конца года

16:12 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания направит Украине еще несколько истребителей F-16 до конца 2024 года. Об этом сообщило датское агентство Ritzau со ссылкой на главу Минобороны Троэльса Лунда Поульсена.

Агентство отметило, что количество обещанных боевых самолетов и точные даты поставки не сообщаются «в целях безопасности».

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