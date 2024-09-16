Дания дополнительно передаст Киеву F-16 до конца года

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания направит Украине еще несколько истребителей F-16 до конца 2024 года. Об этом сообщило датское агентство Ritzau со ссылкой на главу Минобороны Троэльса Лунда Поульсена.

Агентство отметило, что количество обещанных боевых самолетов и точные даты поставки не сообщаются «в целях безопасности».