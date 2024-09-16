18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка Соединенными Штатами Украины в противостоянии с Россией «столько, сколько потребуется», не соответствует реальности конфликта, поскольку Вооруженным силам Украины (ВСУ) все больше недостает живой силы, чтобы продолжать вести этот конфликт. Такое мнение приводится в материале газеты The Washington Post (WP).

По ее оценкам, украинская армия «истощена непрекращающейся борьбой с беспилотниками, которая не похожа ни на что в истории военных действий». Отмечается, что подход администрации президента США Джо Байдена, заключающийся в том, что ВСУ должны участвовать в конфликте «столько, сколько потребуется», не соответствует возможностям Киева. Как пишут автора материала, «у Украины недостаточно военных, чтобы бесконечно вести затяжную войну на истощение».

По утверждениям газеты, без дополнительной огневой мощи «Украине, вероятно, придется согласиться на условия [России]» для урегулирования конфликта. На основании интервью с военнослужащими ВСУ издание приходит к выводу, что Украина «истекает кровью» и не может сражаться вечно. «Мы устали», — приводит WP слова одного из командиров ВСУ.