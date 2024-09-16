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НОВОСТИ

Южная Корея намерена сократить импорт урана из России

22:00 16.09.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Южная Корея может сократить импорт урана из России. В Сеуле считают зависимость от ядерного топлива из нашей страны обременительной.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник в атомной энергетике. По его словам, с 2019 года по 2023-й на долю России пришлось 34% импорта урана, на Францию — 36%, на Великобританию — 25%.

В материале говорится, что из-за внешнеполитической напряжённости между Москвой и Сеулом высока вероятность уменьшения количества поставок из России.  "Говорит Москва"

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