22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Южная Корея может сократить импорт урана из России. В Сеуле считают зависимость от ядерного топлива из нашей страны обременительной.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник в атомной энергетике. По его словам, с 2019 года по 2023-й на долю России пришлось 34% импорта урана, на Францию — 36%, на Великобританию — 25%.

В материале говорится, что из-за внешнеполитической напряжённости между Москвой и Сеулом высока вероятность уменьшения количества поставок из России. "Говорит Москва"