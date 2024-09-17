Эстонка Кая Каллас 1 ноября станет главой дипломатии Евросоюза — фон дер Ляйен
14:12 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-премьер Эстонии Кая Каллас с 1 ноября займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления перед Европарламентом в Страсбурге.
«Кая Каллас, как вы уже знаете, будет нашим верховным представителем и вице-президентом. Мы находимся в эре геополитических противостояний и нестабильности. Наша внешняя политика и политика безопасности должна быть определена с пониманием данной реальности», — отметила фон дер Ляйен.
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