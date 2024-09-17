Главы МИД трех стран ЕС заявили о необходимости перевооружения Молдавии
18:20 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы МИД Германии, Франции и Польши заявили о необходимости перевооружения армии Молдавии и о готовности поддерживать ее в сфере безопасности. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в формате Веймарского треугольника, прошедшей в Кишиневе.
«Мы признаем, что молдавские вооруженные силы и другие соответствующие службы нуждаются в необходимом оборудовании и расширении возможностей для защиты молдавской территории. Мы продолжим поддерживать сотрудничество в области безопасности и обороны как на двусторонней основе, так и через Европейский фонд мира», — говорится в коммюнике, распространенном МИД Франции.
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