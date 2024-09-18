В РФ изучат причины взрывов пейджеров в Ливане, чтобы исключить подобную атаку — Песков
13:32 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские специалисты изучат причины массового взрыва пейджеров в Ливане, чтобы исключить повторение подобного, в том числе и на своей территории. Это заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Нужно сначала разобраться с этой ситуацией, — отметил представитель Кремля. — Должно быть проведено абсолютно доскональное расследование этого происшествия. Должны быть установлены причины произошедшего, обстоятельства». «И, конечно, определены те, кто стоит за этими массовыми взрывами средств связи», — добавил он.
«После этого, конечно, это должно стать предметом изучения специалистами с тем, чтобы принять меры по исключению подобных рисков у нас и в других местах», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
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