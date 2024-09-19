Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Народной Республикой (ДНР).

«Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой [Народной] Республикой», — заявил глава государства на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным, его слова приводит агентство БелТА.