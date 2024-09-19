Минпромторг РФ не исключил возможности ограничения экспорта стратегического сырья

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг РФ не исключил возможности введения ограничений на экспорт стратегического сырья, сообщил журналистам первый замглавы министерства Василий Осьмаков.

«Если действительно сможем нащупать некие сбалансированные решения с точки зрения ограничения того или иного экспорта, а он и сейчас по определенным категориям ограничен, то будем реализовывать», — сказал он, отвечая на вопрос о предложении президента РФ Владимира Путина правительству рассмотреть возможность ограничения экспорта некоторых видов стратегического сырья, например, урана, титана или никеля.