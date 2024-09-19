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Страны НАТО должны повысить расходы на оборону, 2% ВВП уже недостаточно — Столтенберг

17:40 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО должны повысить расходы на оборону, 2% ВВП уже недостаточно для обеспечения безопасности альянса. Об этом заявил уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Брюсселе с прощальной речью.

«Хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, данное нами десять лет назад (тратить 2% ВВП на оборону — прим. ТАСС). Но плохая новость заключается в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность», — заявил он.

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