В Ливане отключают телефоны и разные устройства из-за страха новых взрывов
10:20 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Ливана после второй волны взрывов техники отключают телефоны и другие устройства из-за страха новых взрывов. Об этом сообщила газета The New York Times.
По данным издания, ливанцы также отключили инверторы и солнечные батареи. Теперь жители страны с подозрением относятся даже к радионяням, телевизорам и ноутбукам.
Как отмечает газета, взрывы пейджеров превратили повседневную жизнь ливанцев в «сцены паники и насилия». Эти атаки серьезно нарушили работу системы здравоохранения: больницы переполнены пострадавшими.
При этом издание уточняет, что Израиль выделяет все больше ресурсов на войну с шиитским движением «Хезболлах», переключая свое внимание с конфликта в секторе Газа на это направление. Ранее телеканал ABC информировал, что Израиль на протяжении 15 лет планировал операцию по подрыву пейджеров на ливанской территории.
17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов устройств связи. В первый день большое количество пейджеров сдетонировало почти одновременно в разных районах страны. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате этих взрывов погибли 12 человек, в том числе двое детей, около 2,8 тыс. человек получили ранения.
На следующий день в различных частях Ливана взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. В результате повторной атаки погибли 25 человек, 608 пострадали.
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