Президент РФ направил поздравление премьеру Армении по случаю Дня независимости

14:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин по случаю Дня независимости направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну и отметил важность дальнейшего развития армяно-российских отношений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

«Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Республики Армения. Дальнейшее развитие дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов. Желаю Вам здоровья и успехов, а всем гражданам Армении счастья и процветания, — отметил российский лидер.

Как сообщает пресс-служба, Пашиняна также поздравил глава правительства РФ Михаил Мишустин