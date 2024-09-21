Президент РФ направил поздравление премьеру Армении по случаю Дня независимости
14:14 21.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин по случаю Дня независимости направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну и отметил важность дальнейшего развития армяно-российских отношений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.
«Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Республики Армения. Дальнейшее развитие дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов. Желаю Вам здоровья и успехов, а всем гражданам Армении счастья и процветания, — отметил российский лидер.
Как сообщает пресс-служба, Пашиняна также поздравил глава правительства РФ Михаил Мишустин
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