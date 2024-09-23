Киргизия надеется войти в число 30 лучших стран мира к 2030 году — президент

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Киргизии рассчитывают, что в ближайшие 6 лет республика войдет в список 30 лучших государств мира. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

«Президент подтвердил приверженность Кыргызстана целям устойчивого развития (ЦУР), акцентируя внимание на политике, ориентированной на человека. Он сообщил о начале второго добровольного национального обзора ЦУР, который направлен на дальнейшее развитие страны и достижение амбициозной цели — войти в число 30 лучших стран мира к 2030 году», — сообщила пресс-служба главы государства.