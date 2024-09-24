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НОВОСТИ

Количество беспилотников в Китае за полгода выросло на 50%, до 1,87 млн штук

10:20 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число зарегистрированных в КНР беспилотников за первую половину текущего года увеличилось примерно на 50%, до 1,87 млн штук. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные Третьего Китайского международного форума развития беспилотной авиации.

По его данным, в КНР насчитывается более 14 тыс. компаний, которые применяют дроны в коммерческих целях. С января по июнь китайские беспилотники налетали 9,81 млн часов — на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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