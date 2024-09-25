Баллистическая ракета Китая пролетела возле базы США на Гуаме и преодолела 12 тыс. км

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запущенная Народно-освободительной армией Китая в ходе испытаний межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) преодолела около 12 тыс. км. Как сообщила газета South China Morning Post, она пролетела возле Филиппин и острова Гуам, где расположена военная база США.

Издание приводит данные базирующегося на Гуаме исследовательского института «Тихоокеанский центр безопасности островов». Согласно им, запуск МБР был произведен с китайского острова Хайнань. После этого ракета преодолела около 12 тыс. км и, пролетев возле Филиппинского архипелага и острова Гуам, упала в воду в южной части Тихого океана возле Французской Полинезии.

Как указывается в статье, исходя из дальности запуска, это может быть ракета DF-31 или новейшая DF-41. Данный запуск стал первым подобным испытанием МБР Китая с 1980 года.