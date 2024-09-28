Почти 360 человек эвакуируют из рудника в Норильске из-за пожара

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в шахте рудника «Скалистый» в Норильске на глубине 800 м, проводится эвакуация 356 работников. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В Норильске на руднике „Скалистый“ горно-металлургической компании „Норильский никель“ на глубине 800 метров произошел пожар в шахте. 356 человек, которые там находились, эвакуируют», — сказал собеседник агентства.