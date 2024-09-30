Октябрь в центральной России будет теплее климатической нормы

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Октябрьская температура в центральной части России будет на 2-3 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В целом октябрь в Центральной России прогнозируется на 2-3 градуса теплее климатической нормы (для Москвы норма октября ночью плюс 2,1 градуса, днем плюс 8,2 градуса) с количеством осадков, соответствующих многолетним показателям (около 70 мм)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к середине месяца среднесуточная температура воздуха в столице опустится ниже плюс 8 градусов.