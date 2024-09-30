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На Украине и в Европе опасаются, что Трамп после победы прекратит поддерживать Киев — WSJ

10:32 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чиновники на Украине и в Европе опасаются, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп после победы на выборах может быстро прекратить оказывать поддержку Киеву, чтобы заставить его заключить соглашение с Россией. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, Трамп прекратит поддерживать Украину в попытке заставить ее заключить сделку с Россией, несмотря на то, что она может быть невыгодной для Киева.

Как указывает издание, Трамп неоднократно заявлял, что его приоритетом является быстрое прекращение боевых действия на Украине и заключение «справедливого соглашения».

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