Путин включил в состав Совбеза РФ Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета безопасности (СБ) России. Согласно указу главы государства, в него вошли помощник президента Алексей Дюмин, первый вице-премьер Денис Мантуров, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и начальник Главного управления специальных программ президента РФ Александр Линец.

Тем же указом Путин исключил из состава СБ РФ освобожденного от должности полпреда президента на Урале Владимира Якушева.