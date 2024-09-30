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НОВОСТИ

Путин включил в состав Совбеза РФ Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца

17:40 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета безопасности (СБ) России. Согласно указу главы государства, в него вошли помощник президента Алексей Дюмин, первый вице-премьер Денис Мантуров, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и начальник Главного управления специальных программ президента РФ Александр Линец.

Тем же указом Путин исключил из состава СБ РФ освобожденного от должности полпреда президента на Урале Владимира Якушева.

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