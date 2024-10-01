Число заемщиков в РФ, имеющих три и более кредитов, в I полугодии превысило 13 млн
11:05 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заемщиков, имеющих три и более кредитов, превысило 13 млн человек в первом полугодии 2024 года, увеличившись на 2,2 млн человек за год, следует из материалов ЦБ РФ
«Количество заемщиков, имеющих три кредита и более, превысило 13 млн человек (+2,2 млн человек за 12 месяцев). На них приходится более половины задолженности по розничным кредитам», — отметил регулятор.
Кроме того, по данным ЦБ, растет среднее количество кредитов у заемщиков, получивших необеспеченный потребительский кредит: на первое июля 2024 года этот показатель составлял 3,4 кредита против 2,8 кредита на начало июля 2023 года.
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