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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Вишневое в Харьковской области

15:00 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Западной группировки российских войск освободили населенный пункт Вишневое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области», — говорится в сообщении.

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