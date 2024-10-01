ВС РФ освободили Вишневое в Харьковской области

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Западной группировки российских войск освободили населенный пункт Вишневое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области», — говорится в сообщении.