16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президента Украины Владимира Зеленского в мирной стране ждет тюрьма, поэтому ему выгодно, чтобы конфликт длился как можно дольше. Такое мнение выразил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«На мирной Украине у него нет шансов, а вообще его ждут суд и тюрьма. Понимая все это, он будет тянуть столько, сколько будет возможно, но как только придет время, он и вся его команда покинут территорию Украины безвозвратно», — написал он в телеграм-канале.

Между тем, по мнению депутата, конфликт можно было закончить еще в марте 2022 года. «Но Зеленский в очередной раз обманул всех и не выполнил свои обязательства, поэтому война продолжается! А людей, которые могли говорить с РФ, убрали», — продолжил он.