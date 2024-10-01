У Зеленского нет шансов в мирном будущем Украины, его ждет тюрьма — депутат Рады
16:12 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президента Украины Владимира Зеленского в мирной стране ждет тюрьма, поэтому ему выгодно, чтобы конфликт длился как можно дольше. Такое мнение выразил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«На мирной Украине у него нет шансов, а вообще его ждут суд и тюрьма. Понимая все это, он будет тянуть столько, сколько будет возможно, но как только придет время, он и вся его команда покинут территорию Украины безвозвратно», — написал он в телеграм-канале.
Между тем, по мнению депутата, конфликт можно было закончить еще в марте 2022 года. «Но Зеленский в очередной раз обманул всех и не выполнил свои обязательства, поэтому война продолжается! А людей, которые могли говорить с РФ, убрали», — продолжил он.
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