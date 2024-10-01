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Генсек НАТО назвал сложной ситуацию на поле боя и признал продвижение войск РФ

17:00 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Марк Рютте назвал ситуацию на поле боя на Украине сложной и признал продвижение российских войск, не ответив на вопрос, сможет ли Украина победить.

«Ситуация на поле боя остается сложной, российские войска добились ограниченного продвижения», — сказал он на первой пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе. При этом он не дал прямого ответа на вопрос, приближается ли Украина к победе.

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