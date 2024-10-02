Силы ПВО за ночь уничтожили 6 украинских БПЛА над Белгородской областью
09:00 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Противовоздушная оборона (ПВО) за ночь уничтожила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили там.
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