Силы ПВО за ночь уничтожили 6 украинских БПЛА над Белгородской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Противовоздушная оборона (ПВО) за ночь уничтожила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили там.