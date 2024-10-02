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НОВОСТИ

Две базы ВВС Израиля и штаб-квартира «Моссада» подверглись ударам иранских ВС — Генштаб

09:32 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад». Об этом заявил начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

«Сегодня вечером мы атаковали штаб-квартиру „Моссада“, авиабазы Неватим и Хацерим, а также радары [противоракетных комплексов] и скопления израильских танков», — отметил Багери.

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