Зачистка Угледара практически завершена — силовики

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка ВСУ в Угледаре практически зачищена, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Группировка противника в Угледаре практически зачищена», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Киев понес «огромные потери» из-за отказа вывести свои силы из города, пока это было возможно.