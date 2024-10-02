Косаткам, попавшим на мель в лимане на Камчатке, удалось отправиться в плавание

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операция по спасению четырех косаток, попавших на мель в лимане в селе Устьевое на Камчатке, завершена. Млекопитающие отправились в свободное плавание, сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев.

Утром 2 октября четверо косаток застряли на мели в лимане в Соболевском районе Камчатки. Животных вручную поливали водой спасатели, сотрудники ГИМС, волонтеры, полицейские — всего около 30 человек.

«Вода подошла — и животным удалось самостоятельно поплыть. Их на глубину провожает лодка», — сказал Лебедев.