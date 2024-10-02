На Украине резко выросло число военнообязанных, оформивших опекунство
16:32 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число судебных решений о признании граждан недееспособными выросло на Украине более чем в два раза с весны 2022 года. Об этом сообщило издание «Экономическая правда», опираясь на собственное расследование.
По его данным, в 2024 году ежемесячно в суды поступают более 700 обращений о признании гражданина недееспособным, тогда как в начале 2022 года их было менее 300. При этом 90% таких прошений суды удовлетворяют и назначают опекунов. При этом доля мужчин среди опекунов выросла с 45% до 80%, говорится в статье.
Авторы журналистского расследования утверждают, что чаще всего «братьев, матерей, теток, которые до 2022 года были здоровыми, суд признает недееспособными, а опеку над ними оформляют мужчины из их семей». Кроме того, «стремительно растет» число разводов, когда принимается решение о передаче опеки над детьми их отцам «из-за утери матерью материнского инстинкта». Утверждается, что возможно, «существует целая структура, включающая адвокатов, посредников, чиновников местной власти, опеки и здравоохранения», оформляющих подобные дела и необходимые справки. По оценкам издания, годовой доход по таким «опекунским делам» в масштабах страны достигает $10-20 млн.
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