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Заявление генсека ООН по удару Ирана оторвано от реальности — постпред Израиля

17:00 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое тот сделал после удара Ирана, оторвано от реальности, Израиль разочарован подобным подходом. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон, комментируя объявление главы всемирной организации персоной нон грата.

«Мы крайне разочарованы его подходом, — сказал он. — Заявление, которое он сделал, призывая к деэскалации без упоминания Ирана <…>, оторвано от реальности, поэтому мы его не приемлем».

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