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Осужденный за поджог Корана Журавель сотрудничал со спецслужбами Украины - Генпрокуратура

10:20 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденный ранее за поджог Корана житель Волгограда Никита Журавель сотрудничал со Службой безопасности Украины. Теперь он предстанет перед судом по новому делу — о госизмене, сообщили в Генпрокуратуре.

«По версии следствия, обвиняемый посредством мессенджера инициативно предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. В марте 2023 года Журавель направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей», — говорится в сообщении.

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