Осужденный за поджог Корана Журавель сотрудничал со спецслужбами Украины - Генпрокуратура

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденный ранее за поджог Корана житель Волгограда Никита Журавель сотрудничал со Службой безопасности Украины. Теперь он предстанет перед судом по новому делу — о госизмене, сообщили в Генпрокуратуре.

«По версии следствия, обвиняемый посредством мессенджера инициативно предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. В марте 2023 года Журавель направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей», — говорится в сообщении.