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Армия Израиля ликвидировала в Газе двух членов политбюро ХАМАС

14:00 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации в секторе Газа членов политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Рави Муштаха и Самеха ас-Сарраджа, а также командира являющейся его вооруженным крылом группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Примерно три месяца назад в результате совместного удара ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности — прим. ТАСС) в секторе Газа были ликвидированы следующие террористы: Рави Муштах, глава политбюро ХАМАС в секторе Газа, Самех ас-Саррадж <…> и Сами Ауда», — говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале израильской армии.

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