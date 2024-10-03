Условием вступления в БРИКС является неприсоединение к санкциям — Рябков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неприсоединение к санкциям против стран — членов БРИКС является одним из условий вступления в объединение. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.

«Требуется проводить суверенный курс, необходимо иметь значимую роль в международных и региональных делах, выстраивать со странами БРИКС добрососедские и добрые отношения, не присоединяться к нелегитимным санкциям в отношении членов объединения», — сказал он на пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению саммит БРИКС в Казани.