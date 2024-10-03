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Большой театр вводит именные билеты

17:00 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России для предотвращения спекуляций будет продавать только именные билеты. Об этом театр сообщил в своем телеграм-канале.

«В целях предотвращения спекуляции билетами, руководствуясь заботой о вас, Большой театр вносит вынужденные и необходимые изменения в правила продажи билетов. С 1 октября 2024 года в Большом театре осуществляется продажа исключительно именных билетов, приобрести которые можно, предъявив документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.

В театре пояснили, что персональные данные зрителя будут занесены в билет. А при покупке билета на официальном сайте Большого театра bolshoi.ru зритель самостоятельно указывает свои персональные данные.

«Именные билеты дают право на посещение театра только при предъявлении документов, удостоверяющих личность зрителей, производится их проверка с целью идентификации личности. При несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль», — добавили в ГАБТ.

Там призвали приобретать билеты исключительно в кассах или на сайте Большого театра.

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