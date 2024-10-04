Подавленный дрон упал на территорию нефтебазы в Воронежской области
09:05 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства РЭБ подавили в Аннинском районе Воронежской области украинские беспилотные летательные аппараты. Один из дронов упал на территорию нефтебазы, загорелась пустая цистерна, сообщил глава региона Александр Гусев.
«В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты», — проинформировал он в своем телеграм-канале.
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