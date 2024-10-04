Нагрузка из-за событий на Ближнем Востоке сказалась на работе Telegram

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы в работе мессенджера Telegram были вызваны беспрецедентной нагрузкой из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом говорится в телеграм-канале мессенджера.



«В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, в частности, в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытывает беспрецедентные нагрузки. В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и трудностями с доступом к медиа», — сказано в сообщении.



В нем отмечается, что благодаря усилиям технической команды мессенджера, он оставался доступным в большинстве стран, и в настоящее время все проблемы полностью решены.





