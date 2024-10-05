Суд арестовал восемь машин и два мотоцикла, которыми фактически пользовался Тимур Иванов

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на восемь автомобилей и два мотоцикла в связи с расследованием уголовного дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Суд арестовал восемь автомобилей, которые принадлежат третьим лицам, однако находятся в фактическом пользовании Иванова. Также были арестованы два дорогостоящий мотоцикла», — сказал собеседника агентства. По его словам, среди арестованных транспортных средств — Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63 AMG.

Там отмечается, что среди арестованных машин — один ретро автомобиль 1967 года выпуска. Кроме того, арест наложен на мотоциклы MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 и Triumph Thunderbird storm ABS.